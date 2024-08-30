Украина увеличила сборы "налога на Google" на 1,4 млрд грн за первое полугодие
В госбюджет поступило за первое полугодие 2024 года 5,28 млрд грн "налога на Google" – обязательств по НДС нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
По сравнению с первым полугодием прошлого года сумма сбора выросла на 1,43 млрд грн.
Рост поступлений произошел благодаря увеличению количества плательщиков (на 15) до 122 компаний.
Среди них: Aylo Billing и Aylo Freesites (предоставление услуг развлечений для взрослых, владелец PornHub), Bright Market (платформа для глобальной коммерции), Aptoide (магазин и платформа по распространению приложений для игр) и другие.
Лидеры среди плательщиков НДС по цифровым услугам не изменились. Это Google, Apple, Meta, Valve, Etsy.
"К достижениям второго квартала этого года отнесем: рост рынка поставок электронных услуг в Украине, увеличение количества участников рынка, добровольное исполнение плательщиками своих налоговых обязательств", — резюмировал Гетманцев.
- 2 мая 2024 года владелец PornHub зарегистрировался плательщиком НДС в Украине.