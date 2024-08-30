Украина увеличила сборы "налога на Google" на 1,4 млрд грн за первое полугодие

В Украине уже 122 иностранные компании являются плательщиками "налога на Google"

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В госбюджет поступило за первое полугодие 2024 года 5,28 млрд грн "налога на Google" – обязательств по НДС нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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По сравнению с первым полугодием прошлого года сумма сбора выросла на 1,43 млрд грн.

Рост поступлений произошел благодаря увеличению количества плательщиков (на 15) до 122 компаний.

Среди них: Aylo Billing и Aylo Freesites (предоставление услуг развлечений для взрослых, владелец PornHub), Bright Market (платформа для глобальной коммерции), Aptoide (магазин и платформа по распространению приложений для игр) и другие.

Лидеры среди плательщиков НДС по цифровым услугам не изменились. Это Google, Apple, Meta, Valve, Etsy.

"К достижениям второго квартала этого года отнесем: рост рынка поставок электронных услуг в Украине, увеличение количества участников рынка, добровольное исполнение плательщиками своих налоговых обязательств", — резюмировал Гетманцев.