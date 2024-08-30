Україна збільшила збори "податку на Google" на 1,4 млрд грн за перше півріччя

В Україні вже 122 іноземні компанії є платниками "податку на Google"

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До держбюджету надійшло за перше півріччя 2024 року 5,28 млрд грн "податку на Google" – зобов'язань з ПДВ нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

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У порівнянні з першим півріччям минулого року сума збору зросла на 1,43 млрд грн.

Зростання надходжень відбулося завдяки збільшенню кількості платників (на 15) до 122 компаній.

Серед них: Aylo Billing та Aylo Freesites (надання послуг розваг для дорослих, власник PornHub), Bright Market (платформа для глобальної комерції), Aptoide (магазин та платформа для розповсюдження програм для ігор) та інші.

Лідери серед платників ПДВ із цифрових послуг не змінилися. Це Google, Apple, Meta, Valve, Etsy.

"До надбань другого кварталу цього року віднесемо: зростання ринку постачання електронних послуг в Україні, збільшення кількості учасників ринку, добровільне виконання платниками своїх податкових зобов'язань", – резюмував Гетманцев.