Власник PornHub зареєструвався платником ПДВ в Україні

За перший квартал 17 нових компаній-нерезедентів поповнили список платників "податку на Google"

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Компанія Ethical Capital Partners, яка володіє одним із найпопулярніших порносайтів у світі PornHub, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

"Дякую PornHub за повагу наших податкових законів! Тепер можна стежити за сумлінною сплатою податків не тільки OnlyFans. Остання, до речі, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал", – написав Гетманцев у соцмережах.

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За його словами, за перший квартал 17 нових компаній-нерезедентів поповнили список платників "податку на Google" (20% ПДВ на платні онлайн-послуги).

Вже 78 зі 105 платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та $32,6 млн), додав голова комітету.

Найбільші платники ПДВ із цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку. Йдеться про Google, Apple, META platforms, Valve corporation, уточнив Гетманцев.

Довідка Сервіс PornHub заснований у 2007 році в Монреалі компанією MindGeek. У 2023 році компанію викупила приватна інвестиційна фірма Ethical Capital Partners. Сервіс PornHub заснований у 2007 році в Монреалі компанією MindGeek. У 2023 році компанію викупила приватна інвестиційна фірма Ethical Capital Partners.

У грудні 2023 року в Україні оштрафували PornHub на понад $5000 за ухилення від сплати податків.

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