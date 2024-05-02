Власник PornHub зареєструвався платником ПДВ в Україні
Компанія Ethical Capital Partners, яка володіє одним із найпопулярніших порносайтів у світі PornHub, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
"Дякую PornHub за повагу наших податкових законів! Тепер можна стежити за сумлінною сплатою податків не тільки OnlyFans. Остання, до речі, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал", – написав Гетманцев у соцмережах.
За його словами, за перший квартал 17 нових компаній-нерезедентів поповнили список платників "податку на Google" (20% ПДВ на платні онлайн-послуги).
Вже 78 зі 105 платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та $32,6 млн), додав голова комітету.
Найбільші платники ПДВ із цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку. Йдеться про Google, Apple, META platforms, Valve corporation, уточнив Гетманцев.
- У грудні 2023 року в Україні оштрафували PornHub на понад $5000 за ухилення від сплати податків.