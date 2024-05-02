Владелец PornHub зарегистрировался плательщиком НДС в Украине

За первый квартал 17 новых компаний-нерезедентов пополнили список плательщиков "налога на Google"

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Компания Ethical Capital Partners, которая владеет одним из самых популярных порносайтов в мире PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг в Украине. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

"Спасибо PornHub за уважение наших налоговых законов! Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только OnlyFans. Последняя, к слову, пополнила бюджет на $0,7 млн за I квартал", — написал Гетманцев в соцсетях.

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По его словам за первый квартал 17 новых компаний-нерезедентов пополнили список плательщиков "налога на Google" (20% НДС на платные онлайн-услуги).

Уже 78 из 105 плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 2,4 млрд гривень (25,5 млн евро и $32,6 млн), добавил глава комитета.

Крупнейшие плательщики НДС по цифровым услугам задекларировали и уплатили более 2 млрд грн еще до наступления предельного срока. Речь идет о Google, Apple, META platforms, Valve corporation, уточнил Гетманцев.

Справка Сервис PornHub основан в 2007 году в Монреале компанией MindGeek. В 2023 году компанию выкупила частная инвестиционная фирма Ethical Capital Partners. Сервис PornHub основан в 2007 году в Монреале компанией MindGeek. В 2023 году компанию выкупила частная инвестиционная фирма Ethical Capital Partners.

В декабре 2023 года в Украине оштрафовали PornHub на более $5000 за уклонение от уплаты налогов.

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