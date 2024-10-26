Модель с платформы OnlyFans уплатила более 13 млн грн налогов

Украинка, зарабатывающая на OnlyFans, уплатила в бюджет более 13,2 млн грн в виде налога на доходы физических лиц и военного сбора

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Государственная налоговая служба Украины привлекла к декларированию доходов контент-мейкера с платформы OnlyFans, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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По его словам, гражданка, получающая доход от создания платного контента на интернет-платформе OnlyFans, уплатила более 13,2 млн грн налогов, в частности, налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Гетманцев напомнил, что налоговая служба имеет доступ к информации о доходах, полученных от деятельности на электронных платформах за рубежом, поэтому советует украинцам самостоятельно подать декларацию и избежать штрафов и санкций.

Уплата налогов, как отмечает Гетманцев, является не только конституционной обязанностью, но и важным условием соблюдения требований налогового законодательства Украины. Нарушение этих норм влечет финансовую и, при определенных условиях, уголовную ответственность согласно статье 212 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов.

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