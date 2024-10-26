Модель з платформи OnlyFans сплатила понад 13 млн грн податків
Державна податкова служба України залучила до декларування доходів контент-мейкерку з платформи OnlyFans, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
За його словами, громадянка, яка отримує дохід від створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans, сплатила понад 13,2 млн грн податків, зокрема, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Гетманцев нагадав, що податкова служба має доступ до інформації про доходи, отримані від діяльності на електронних платформах за кордоном, тому радить українцям самостійно подати декларацію та уникнути штрафів та санкцій.
Сплата податків, як зазначає Гетманцев, є не лише конституційним обов'язком, а й важливою умовою дотримання вимог податкового законодавства України. Порушення цих норм тягне за собою фінансову та, за певних умов, кримінальну відповідальність згідно зі статтею 212 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків.
- 7 вересня стало відомо, що OnlyFans виплатила власнику українського походження $1 млрд дивідендів.
- Сфера створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans громадянами України стрімко зростає.
- Сервіс OnlyFans з моменту свого заснування у 2016 році виплатив творцям контенту понад $20 мільярдів.