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19.03.2019, 11:31

Налог на прибыль. Названы отрасли-лидеры

Налог на прибыль. Названы отрасли-лидеры

Наибольший рост налога на прибыль в 2018 году задекларировали предприятия табачной отрасли

В 2018 году по результатам поданных плательщиками деклараций по налогу на прибыль наибольший процент роста этого налога по сравнению с 2017 годом задекларировали производители табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

По данным ведомства, в 2018 году 29 хозсубъектов этой отрасли задекларировали к уплате 543,3 млн грн налога на прибыль. По сравнению с 2017 годом эта сумма выросла в 16 раз, или на 509,7 млн грн.

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На втором месте - предприятия, производящие другое электрооборудование. 153 предприятия насчитали 629,1 млн грн, что в девять раз, или на 559,4 млн грн больше, чем в 2017 году.

Среди лидеров также субъекты хозяйствования, связанные с денежным посредничеством. 381 компания задекларировала почти 3,2 млрд грн. Это в 2,5 раза, или на 1,9 млрд грн больше, чем в 2017 году.

Также рост в 2,5 раза задекларировали нефтедобывающие предприятия. 90 компаний насчитали почти 2,6 млрд грн налога на прибыль, что на 1,5 млрд грн больше 2017 года.

В ГФС напоминают, что по результатам 2018 года плательщики подали почти 304 000 деклараций по налогу на прибыль. К оплате задекларировано 97,55 млрд грн, что на 14,2 млрд грн больше, чем в 2017 году. Общая сумма полученных доходов в прошлом году составила почти 9,5 трдн грн. Это на 1,2 трлн грн больше, чем годом ранее. В целом по Украине наблюдается темпы прироста доходов составляют 16,2% при увеличении налога в 17%.

В ГФС отмечают, что более 66% компаний получили доход до 200 млн грн, или 201 686 предприятий. В прошлом году они получили доходов на сумму почти 2,1 трлн грн, объем задекларированного налога на прибыль составила 13,5 млрд грн. От 200 млн до 1 млрд грн - 1,4% предприятий (4178) с общим доходом в 1,7 трлн грн и начисленным налогом на сумму почти 12,9 млрд грн, более 1 млрд грн - 0,4% (1091) 5,6 трлн грн и 71,1млрд грн соответственно.

В фискальной службе подчеркивают, что увеличили начисления по налогу на прибыль более 62500 плательщиков на сумму 7,9 млрд грн.

Ранее ГФС отчиталась о рекордных поступлениях от налога на прибыль.

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Теги: налог на прибыль, ГФС, декларации о доходах, прибыльная отрасль
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