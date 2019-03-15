ГФС отчиталась о рекордных поступлениях от налога на прибыль

В 2018 году плательщики подали почти 304 000 деклараций по налогу на прибыль. К оплате задекларировано 97,55 млрд грн. Это на 17%, или на 14,2 млрд грн больше, чем в 2017 году (83,3 млрд грн). Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

В частности, за IV квартал прошлого года начислено 30 млрд грн налога на прибыль (без НАК Нафтогаз Украины). Это на 18%, или на 4,6 млрд грн превысило сумму начислений IV квартала 2017 года, уточняют в ГФС.

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Больше всего за последний квартал 2018 года задекларировали представители крупного бизнеса. Плательщики, которые обслуживаются в Офисе крупных плательщиков, задекларировали к уплате 63,7% от общей суммы налога на прибыль, что составляет почти 20,8 млрд грн, в ГУ в Киеве - 15,2%, или почти 5 млрд грн.

По данным ГФС, общая сумма полученных субъектами хозяйствования доходов за 2018 составила почти 9,5 трлн грн. Это на 1,3 трлн грн больше, чем в 2017 году. "При этом по Украине наблюдается адекватный темп роста налога при росте доходов. Так, при темпе роста доходов 116,2% темпы роста налога составляют 117%", - отмечают фискалы.

Ранее ГФС сообщила, что в 2018 году плательщикам возместили 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 11,6%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году (всего - 120,1 млрд грн).

Напомним, что 1 января 2019 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года.