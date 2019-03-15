Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ЕС продлил санкции против России
15.03.2019, 12:46

ГФС отчиталась о рекордных поступлениях от налога на прибыль

ГФС отчиталась о рекордных поступлениях от налога на прибыль

При темпе роста доходов 116,2% темпы роста налога составляют 117%

В 2018 году плательщики подали почти 304 000 деклараций по налогу на прибыль. К оплате задекларировано 97,55 млрд грн. Это на 17%, или на 14,2 млрд грн больше, чем в 2017 году (83,3 млрд грн). Об этом сообщает Государственная фискальная служба. 

В частности, за IV квартал прошлого года начислено 30 млрд грн налога на прибыль (без НАК Нафтогаз Украины). Это на 18%, или на 4,6 млрд грн превысило сумму начислений IV квартала 2017 года, уточняют в ГФС.

Реклама

Больше всего за последний квартал 2018 года задекларировали представители крупного бизнеса. Плательщики, которые обслуживаются в Офисе крупных плательщиков, задекларировали к уплате 63,7% от общей суммы налога на прибыль, что составляет почти 20,8 млрд грн, в ГУ в Киеве - 15,2%, или почти 5 млрд грн.

По данным ГФС, общая сумма полученных субъектами хозяйствования доходов за 2018 составила почти 9,5 трлн грн. Это на 1,3 трлн грн больше, чем в 2017 году. "При этом по Украине наблюдается адекватный темп роста налога при росте доходов. Так, при темпе роста доходов 116,2% темпы роста налога составляют 117%", - отмечают фискалы. 

Ранее ГФС сообщила, что в 2018 году плательщикам возместили 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 11,6%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году (всего - 120,1 млрд грн).

Напомним, что 1 января 2019 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: налог на прибыль, декларации о доходах
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 