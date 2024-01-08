"Налог на трусость". Гетманцев не верит в бронь от мобилизации в обмен на налоги
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что идея привязать бронирование военнообязанных к объему уплаченных ими налогов не имеет перспективы. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, установление такого критерия было бы несправедливым, потому что "получение этой зарплаты – не только и не столько моя воля, сколько условия рынка труда".
"Такие предложения дискредитируют сразу по нескольким признакам – профессия, территория, ВПО, имущественное положение. Это нарушает основной принцип, который должен быть соблюден в воюющей стране, – справедливости жертвы. Жертвовать здоровьем, свободой, имуществом должны одинаково. Иначе дискредитируется сама идея борьбы и победы", – сказал Гетманцев.
Его коллега по комитету Ярослав Железняк сегодня заявил, что от идеи бронировать военнообязанных за налоги уже отказались.
- В начале 2024 стало известно, что в Офисе президента и Кабинете министров думают над изменением правил бронирования от мобилизации. Критерием для этого должна была стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов. Проще говоря, если с зарплаты работника уплачивается 6000 грн налогов – он мог бы претендовать на бронь от мобилизации.
- В ноябре 2022 года Верховная Рада разрешила бизнесу бронировать военнообязанных работников без мобилизационных задач. Разрешение действует для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Список таких предприятий определяет Кабмин.
- В октябре 2023 года вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что Минцифра планирует запустить "смартмобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которую хочет мобилизоваться.