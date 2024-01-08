"Налог на трусость". Гетманцев не верит в бронь от мобилизации в обмен на налоги

Даниил Гетманцев: Дискуссия об освобождении от мобилизации по имущественному цензу не имеет перспективы

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что идея привязать бронирование военнообязанных к объему уплаченных ими налогов не имеет перспективы. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Дискуссия об освобождении от мобилизации по имущественному цензу, так называемый налог на трусость, идет в обществе с разной степенью напряженности с 24 февраля. Не думаю, что [она] имеет перспективу", — сказал депутат.



По его словам, установление такого критерия было бы несправедливым, потому что "получение этой зарплаты – не только и не столько моя воля, сколько условия рынка труда".

"Такие предложения дискредитируют сразу по нескольким признакам – профессия, территория, ВПО, имущественное положение. Это нарушает основной принцип, который должен быть соблюден в воюющей стране, – справедливости жертвы. Жертвовать здоровьем, свободой, имуществом должны одинаково. Иначе дискредитируется сама идея борьбы и победы", – сказал Гетманцев.

Его коллега по комитету Ярослав Железняк сегодня заявил, что от идеи бронировать военнообязанных за налоги уже отказались.