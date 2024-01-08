"Податок на боягузливість". Гетманцев не вірить у бронь від мобілізації в обмін на податки
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що ідея прив'язати бронювання військовозобов'язаних до обсягу сплачених ними податків не має перспективи. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Дискусія щодо звільнення від мобілізації за майновим цензом, так званий податок на боягузливість, йде у суспільстві з різним ступенем напруженості з 24 лютого. Не думаю, що [вона] має перспективу", – сказав депутат.
За його словами, встановлення такого критерію було б несправедливим, тому що "отримання цієї зарплати – не тільки й не так моя воля, скільки умови ринку праці".
"Такі пропозиції дискредитують одразу за декількома ознаками – професія, територія, ВПО, майновий стан. Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, – справедливості жертви. Жертвувати здоров'ям, свободою, майном мають однаково. Інакше дискредитується сама ідея боротьби та перемоги", – сказав Гетманцев.
Його колега по комітету Ярослав Железняк сьогодні заявив, що від ідеї бронювати військовозобов'язаних за податки уже відмовились.
- На початку 2024 року стало відомо, що в Офісі президента та Кабінеті міністрів думають над зміною правил бронювання від мобілізації. Критерієм для цього мала б стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів. Простіше кажучи, якщо з зарплати працівника сплачується 6000 грн податків – він міг би претендувати на бронь від мобілізації.
- У листопаді 2022-го Верховна Рада дозволила бізнесу бронювати військовозобов’язаних працівників без мобілізаційних завдань. Дозвіл діє для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Перелік таких підприємств визначає Кабмін.
- У жовтні 2023 року віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що Мінцифра планує запустити "смартмобілізацію", коли людина самостійно обирає спеціальність, на яку хоче мобілізуватися.