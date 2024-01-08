"Податок на боягузливість". Гетманцев не вірить у бронь від мобілізації в обмін на податки

Данило Гетманцев: Дискусія про звільнення від мобілізації за майновим цензом не має перспективи

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що ідея прив'язати бронювання військовозобов'язаних до обсягу сплачених ними податків не має перспективи. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Дискусія щодо звільнення від мобілізації за майновим цензом, так званий податок на боягузливість, йде у суспільстві з різним ступенем напруженості з 24 лютого. Не думаю, що [вона] має перспективу", – сказав депутат.

За його словами, встановлення такого критерію було б несправедливим, тому що "отримання цієї зарплати – не тільки й не так моя воля, скільки умови ринку праці".

"Такі пропозиції дискредитують одразу за декількома ознаками – професія, територія, ВПО, майновий стан. Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, – справедливості жертви. Жертвувати здоров'ям, свободою, майном мають однаково. Інакше дискредитується сама ідея боротьби та перемоги", – сказав Гетманцев.

Його колега по комітету Ярослав Железняк сьогодні заявив, що від ідеї бронювати військовозобов'язаних за податки уже відмовились.