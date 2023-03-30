Налог на выведенный капитал не зашел бизнесу в Дия.City – Гетманцев

Бизнес, которому разрешили перейти на налог на выведенный капитал, отказывается от него. Об этом сказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

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В Украине много лет обсуждали возможность замены налога на прибыль налогом на вывод капитала, но на практике, говорит Гетманцев, он оказался не очень интересен бизнесу.



"На сегодняшний день у нас 500 резидентов в Дия.City. Там очень низкие ставки по налогу на доходы физических лиц – 6,5% и налог на выведенный капитал предусмотрен как опция. Но из этих 500 перешли на налог на выведенный капитал 225 компаний. Притом, что некоторые компании, перейдя на этот режим, затем отказываются от него", – сказал Гетманцев.

Он считает, что это реальный показатель, насколько НнВК нужен Украине.

"IT-бизнес – один из самых продвинутых бизнесов в части экспериментов. И вот они не выбирают этот налог, а остаются на налоге на прибыль. Это касательно того, как этот налог воспринимает бизнес", – сказал Гетманцев.

Введение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского . Он предусматривает отказ от традиционной системы налогообложения доходов (когда облагается налогом разница между доходами и расходами предприятия). Концепция НнВК предлагает платить налоги с той суммы, которую предприятие направит своим владельцам в виде дивидендов или приравненных к ним платежей. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что налог на выведенный капитал может быть реализован в Украине только для бизнеса, имеющего до 200 млн грн операций в год.

Введение НнВК в свое время также инициировал Петр Порошенко, но законопроект не получил поддержки парламента.

Андрій Водяний

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