Налог на выведенный капитал не зашел бизнесу в Дия.City – Гетманцев
Бизнес, которому разрешили перейти на налог на выведенный капитал, отказывается от него. Об этом сказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.
"На сегодняшний день у нас 500 резидентов в Дия.City. Там очень низкие ставки по налогу на доходы физических лиц – 6,5% и налог на выведенный капитал предусмотрен как опция. Но из этих 500 перешли на налог на выведенный капитал 225 компаний. Притом, что некоторые компании, перейдя на этот режим, затем отказываются от него", – сказал Гетманцев.
Он считает, что это реальный показатель, насколько НнВК нужен Украине.
"IT-бизнес – один из самых продвинутых бизнесов в части экспериментов. И вот они не выбирают этот налог, а остаются на налоге на прибыль. Это касательно того, как этот налог воспринимает бизнес", – сказал Гетманцев.
- Введение НнВК в свое время также инициировал Петр Порошенко, но законопроект не получил поддержки парламента.
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