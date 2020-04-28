Налоги на труд: после введения карантина платежи ЕСВ рухнули, но затем подросли

Драматического падения платежей единого социального взноса (ЕСВ) с начала действия карантина пока не произошло. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, обнародованные в дашборде q.rating.zone, который отслеживает влияние карантина на экономику.

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Заметное проседание уровня поступлений было отмечено лишь в последнюю декаду марта. С 21 по 31 марта в госбюджет поступило 6,35 млрд грн ЕСВ, это на треть или 3,35 млрд грн меньше, чем во второй декаде марта (9,7 млрд грн), то есть, до начала карантина. Всего за март собрали 23,9 млрд грн, почти столько же как месяцем ранее (23,4 млрд) и даже больше, чем в январе (21,9 млрд).

Размер ЕСВ - 22% и начисляется с заработной платы сотрудников, его динамика может говорить о происходящем на рынке труда.

В первой декаде апреля был отмечен рост до 8,14 млрд грн, но во второй декаде поступления вновь обвалились до 6,3 млрд грн. В целом за 20 апрельских дней поступления ЕСВ составили 14,5 млрд грн, это на 3 млрд меньше, чем за аналогичный период в марте.

Кроме того, в дашборде приводится информация об изменении уровня уплаты ЕСВ по видам экономической деятельности. В отрицательную зону попал ряд отраслей, которые больше всего пострадали от введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

В марте по сравнению с февралем отчисления в транспорте упали на 3,3%, почти на 3,8% просели платежи в сфере розничной и оптовой торговли, общепит уплатил почти на 4% меньше, на 5% упали платежи в сфере операций с недвижимым имуществом.

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С 18 марта 2020 года вступили в силу законодательные изменения для поддержки налогоплательщиков в период карантина. Речь идет о Законе от 17.03.2020 г. № 533 и Законе от 30.03.2020 г. № 540-IX . Среди их положений - изменения в заключительные и переходные положения Закона о ЕСВ .

О том, как подать документы в центр занятости можно узнать тут . Что касается неофициальной безработицы - то число тех, кто потерял работу, но по разным причинам не стал на биржу труда, оценивается до 3 млн человек. С начала карантина более 71 000 человек зарегистрировались в службе занятости как безработные.