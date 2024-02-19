Налоги туристического бизнеса почти достигли довоенного уровня

Гостиницы заплатили больше налогов, чем в довоенном 2021 году

Фото: depositphotos.com

Туристический бизнес заплатил 2,04 млрд грн налогов в 2023 году, что на 32% больше, чем в предыдущем году (1,5 млрд грн), и только на 8% меньше показателя довоенного 2021 года (2,23 млрд грн). Данные опубликовала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет за прошлый год (64% от общей суммы) уплачена гостиницами – 1,3 млрд грн. Эта сумма на 45% больше, чем гостиницы уплатили в бюджет в 2022 году (898,3 млн), и немного больше заплаченных налогов в 2021 году (1,28 млрд).

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Налоговые поступления от туристических операторов в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли почти на четверть — до 205,8 млн грн против 167,​​8 млн.

По регионам больше налогов заплатил туристический бизнес Киева – 499 млн грн, Львовской – 345 млн грн, Киевской – 239 млн грн, Ивано-Франковской – 138 млн грн и Одесской областей – 98,8 млн грн.

"Аналитические исследования, проведенные в прошлом году, показали активный рост внутреннего туризма, а также активное развитие туристических локаций в центральных и западных регионах. Работаем над тем, чтобы эта положительная экономическая динамика, которая необходима для укрепления государства и его бюджета, сохранилась и в 2024 году", — прокомментировала Олеськив.

Источник: Mariana Oleskiv/Facebbok

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