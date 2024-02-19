Податки туристичного бізнесу майже досягли довоєнного рівня

Готелі заплатили більше податків, ніж у довоєнному 2021 році

Фото: depositphotos.com

Туристичний бізнес заплатив 2,04 млрд грн податків у 2023 році, що на 32% більше, ніж у попередньому році (1,5 млрд грн), і лише на 8% менше за показник довоєнного 2021 року (2,23 млрд грн). Дані опублікувала голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету за минулий рік (64% від загальної суми) сплачено готелями – 1,3 млрд грн. Ця сума на 45% більша, ніж готелі сплатили до бюджету 2022 року (898,3 млн), і трохи більше сплачених податків у 2021 році (1,28 млрд).

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Податкові надходження від туристичних операторів у 2023 році, порівнюючи з 2022 роком, зросли майже на чверть — до 205,8 млн грн проти 167,8 млн грн.

За регіонами більше податків заплатив туристичний бізнес Києва – 499 млн грн, Львівської – 345 млн грн, Київської – 239 млн грн, Івано-Франківської – 138 млн грн та Одеської областей – 98,8 млн грн.

"Аналітичні дослідження, проведені минулого року, показали активне зростання внутрішнього туризму, а також активний розвиток туристичних локацій у центральних та західних регіонах. Працюємо над тим, щоб ця позитивна економічна динаміка, яка необхідна для зміцнення держави та її бюджету, збереглася й у 2024 році", – прокоментувала Олеськів.

Джерело: Mariana Oleskiv/Facebbok

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