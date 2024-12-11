Налоговая массово делает контрольные закупки в интернете, чтобы найти товары без чека

Оборот легальной торговли в Украине вырос на 34% с начала года

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Государственная налоговая служба провела 7221 контрольную закупку в интернете в 2024 году, чтобы выявить продавцов, которые реализуют товары без регистрации или не выдают чеки. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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По результатам проверок доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн, из них 47,3 млн грн – в ноябре.

"Работа по наведению порядка в интернет-торговле является приоритетом ГНС. Соблюдайте законодательство и работайте спокойно", – написал Гетманцев в соцсетях.

По данным НБУ, украинцы оплатили в интернете товаров и услуг на 448,3 млрд за девять месяцев 2024 года.

Также Гетманцев отметил в целом рост легальной торговли в Украине на 34,1% с начала года, или на 105,6 млрд грн.

В ноябре объем расчетных операций вырос на 5,2% по сравнению с октябрем, достигнув 415,9 млрд грн (в январе – 310,24 млрд грн).

Ежедневная сумма расчетных операций выросла с 10 млрд грн в январе до 13,9 млрд грн в ноябре.

С января по ноябрь было проведено 32 300 фактических проверок плательщиков, по результатам которых в бюджет уплачено более 270 млн грн.

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