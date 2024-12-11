Податкова масово робить контрольні закупівлі в інтернеті, щоб знайти товари без чека

Оборот легальної торгівлі в Україні зріс на 34% з початку року

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Державна податкова служба провела 7221 контрольну закупівлю в інтернеті у 2024 році, щоб виявити продавців, які реалізують товари без реєстрації або не видають чеки. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

За результатами перевірок донараховано штрафи на суму 106,6 млн грн, з них 47,3 млн грн – у листопаді.

"Робота з наведення порядку в інтернет-торгівлі є пріоритетом ДПС. Дотримуйтесь законодавства і працюйте спокійно", – написав Гетманцев у соцмережах.

За даними НБУ, українці сплатили в інтернеті за товари та послуги на 448,3 млрд за дев'ять місяців 2024 року.

Також Гетьманцев відзначив загалом зростання легальної торгівлі в Україні на 34,1% з початку року, або на 105,6 млрд грн.

У листопаді обсяг розрахункових операцій зріс на 5,2% порівняно з жовтнем, досягнувши 415,9 млрд грн (у січні – 310,24 млрд грн).

Щоденна сума розрахункових операцій зросла із 10 млрд грн у січні до 13,9 млрд грн у листопаді.

З січня до листопада було проведено 32 300 фактичних перевірок платників, за результатами яких до бюджету сплачено понад 270 млн грн.

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