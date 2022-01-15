Налоговая напомнила бизнесу о штрафах за отказ принимать платежные карты
Предпринимателям, отказывающим клиентам в расчетах через терминал грозят штрафы. Об этом напомнили в Государственной налоговой службе и Госпродслужбе, информирует Лига.Закон.
ГНС сообщила о системных жалобах граждан на необеспечение продавцами товаров возможности провести расчеты с помощью платежных карт и банковских терминалов. Также жалобы поступают в адрес Госпотребслужбы.
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Штрафы за отказ в безналичном расчете:
- штраф в размере 8500 грн применяют к субъектам хозяйствования.
- штраф 34-85 грн налагается на лиц, совершающих расчетные операции, и от 85-170 грн – на должностных лиц.
Налоговики напомнили об обязанности бизнеса обеспечить прием специальных платежных средств для расчетов, включая субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и услуг в населенных пунктах с численностью населения от 25 000 человек и которые в соответствии с законом используют РРО.
Это следует учесть и налогоплательщикам, у которых возникла обязанность применять РРО/ПРРО с 1 января 2022 года.
Госпродпотребслужба также напомнила о праве потребителя на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и на свободное осуществление безналичных расчетов.
- "Терминал не работает, только наличные" - такая табличка появилась на многих украинских кафе с начала года. Часть предпринимателей действительно внезапно отказалась от работы с карточками и обналичилась.
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