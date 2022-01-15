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Налоговая напомнила бизнесу о штрафах за отказ принимать платежные карты

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 12:10
Налоговая напомнила бизнесу о штрафах за отказ принимать платежные карты - Фото
Фото: depositphotos.com

Предпринимателям, отказывающим клиентам в расчетах через терминал грозят штрафы. Об этом напомнили в Государственной налоговой службе и Госпродслужбе, информирует Лига.Закон.

ГНС сообщила о системных жалобах граждан на необеспечение продавцами товаров возможности провести расчеты с помощью платежных карт и банковских терминалов. Также жалобы поступают в адрес Госпотребслужбы.

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Штрафы за отказ в безналичном расчете:

- штраф в размере 8500 грн применяют к субъектам хозяйствования.

- штраф 34-85 грн налагается на лиц, совершающих расчетные операции, и от 85-170 грн – на должностных лиц.

Налоговики напомнили об обязанности бизнеса обеспечить прием специальных платежных средств для расчетов, включая субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и услуг в населенных пунктах с численностью населения от 25 000 человек и которые в соответствии с законом используют РРО.

Это следует учесть и налогоплательщикам, у которых возникла обязанность применять РРО/ПРРО с 1 января 2022 года.

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Госпродпотребслужба также напомнила о праве потребителя на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и на свободное осуществление безналичных расчетов.

С 1 января ФЛП обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программное РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ожидает штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФЛП.
  • "Терминал не работает, только наличные" - такая табличка появилась на многих украинских кафе с начала года. Часть предпринимателей действительно внезапно отказалась от работы с карточками и обналичилась.

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Наталия Софиенко
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