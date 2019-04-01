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01.04.2019, 13:11

Налоговая скидка. Как и какие расходы можно сократить

Налоговая скидка. Как и какие расходы можно сократить

В ГФС объяснили, какие расходы можно включать в налоговую скидку

Граждане могут вернуть часть уплаченного с заработной платы налога на доходы физических лиц, воспользовавшись правом на налоговую скидку. Об этом рассказали в департаменте коммуникаций Государственной фискальной службы (ГФС).

Такое право предусмотрено статьей 166 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс).

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Для получения налоговой скидки разрешено включать такие расходы:

  • деньги, уплаченные отечественным учреждениям дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования налогоплательщика и/или члена его семьи первой степени родства;
  • часть уплаченных процентов по ипотечному жилищному кредиту в порядке, установленном статьей 175 Кодекса;
  • сумма или стоимость имущества перечисленных (переданных) в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, согласно пункту 133.4 Кодекса;
  • страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения;
  • оплата вспомогательных репродуктивных технологий;
  • оплата госуслуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату госпошлины;
  • сумма, уплаченная за переоборудование автомобиля на альтернативные виды топлива;
  • арендная плата по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченная налогоплательщиком, имеющим статус внутренне перемещенного лица;
  • средства на строительство (приобретение) доступного жилья.

В ГФС напоминают, что основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, которую граждане имеют право подать до 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что родители, которые занимаются развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения. С 1 января 2019 года ориентировочный размер такой скидки - 18% от уплаченной суммы.

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Теги: налоговая декларация, ГФС, налоговая скидка
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