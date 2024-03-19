Налоговик помогла бизнесмену уклониться от уплаты 3,4 млн грн налогов – ГБР

В Кировоградской области налоговик помогла бизнесмену уклониться от уплаты около 3,4 млн грн налогов, рассказали в ГБР

Фото: ГБР

Бывшую сотрудницу налоговой инспекции в Кировоградской области будут судить за помощь местному предпринимателю в уклонении от уплаты миллионных налогов, информирует Государственное бюро расследований.

По данным следствия, чиновница объединяла служебные полномочия с тем, что неофициально вела бухгалтерию для местного предпринимателя, который занимался строительством дорог и автострад.

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Как отмечают в ГБР, бизнесмен подал заявление в налоговую о применении упрощенной системы налогообложения. Фигурантка знала о реальных доходах предпринимателя, в разы превышавших допустимый объем доходов, предусмотренных упрощенной системой, однако удовлетворила его заявление.

Такая "услуга" должностной лица позволила предпринимателю сэкономить почти 3,4 млн грн, которые в свою очередь недополучило государство.