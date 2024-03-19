Податківиця допомогла бізнесмену ухилитися від сплати 3,4 млн грн податків – ДБР

У Кіровоградській області податківиця допомогла бізнесмену ухилитися від сплати близько 3,4 млн грн податків, розповіли в ДБР

Фото: ДБР

Експосадовицю податкової інспекції у Кіровоградській області судитимуть за допомогу місцевому підприємцю ухилятися від сплати мільйонних податків, інформує Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовиця поєднувала службові повноваження з тим, що неофіційно вела бухгалтерію для місцевого підприємця, який займався будівництвом доріг та автострад.

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Як зазначають у ДБР, бізнесмен подав заяву до податкової про застосування спрощеної системи оподаткування. Фігурантка знала про реальні прибутки підприємця, що в рази перевищували допустимий обсяг доходів, передбачених спрощеною системою, проте задовольнила його заяву.

Така "послуга" посадовиці дала змогу підприємцю зекономити майже 3,4 млн грн, які своєю чергою недоотримала держава.