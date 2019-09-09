Налоговые долги ФОПов достигли 6 млрд грн - Opendatabot

Украинские физлица-предприниматели (ФОП) должны государству 6 млрд грн налогов, сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

По данным платформы, ежегодно сумма налогового долга ФОПов растет на 700 млн грн: в 2017 году общая задолженность физлиц-предпринимателей составляла 3,6 млрд грн, в 2018 - 4,1 млрд грн.

В Opendatabot подчеркивают: в реестре не указывается регистрационный адрес ФОПов, поэтому более 35 000 предпринимателей невозможно идентифицировать, а сами они могут не знать о том, что должны государству.

"Сейчас единственная возможность проверить свой налоговый долг - это зайти в кабинет налогоплательщика на сайте ГФС", - говорит Алексей Иванкин, руководитель платформы.