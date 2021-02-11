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Налоговые льготы и госгарантии: Зеленский подписал закон о крупных инвестициях

11.02.2021, 11:54
Налоговые льготы и госгарантии: Зеленский подписал закон о крупных инвестициях - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1116-ІХ "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", принятый Верховной Радой 17 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

"Закон будет способствовать возобновлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года", – говорится в сообщении.

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Документ предусматривает предоставление государственной поддержки проектам украинских и иностранных инвесторов с общей суммой от 20 млн евро.

В качестве поддержки предлагаются: налоговые льготы, доступ к смежной инфраструктуре, преимущественное право на пользование государственной или коммунальной землей, прямые гарантийные договора с правительством.

В законе указано, что объем государственной поддержки не будет превышать 30% от суммы инвестиций в проект.  

В документе перечислены приоритетные отрасли для господдержки инвестиций. Это – перерабатывающая, транспортная, научно-техническая, курортно-рекреационная отрасли, образование, культура, спорт, искусство, туризм.

Закон также предусматривает создание специального правительственного учреждения по сопровождению инвестпроектов и содействию инвесторам на протяжении всего периода реализации проекта.

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Роман Брыль
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