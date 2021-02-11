Налоговые льготы и госгарантии: Зеленский подписал закон о крупных инвестициях

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1116-ІХ "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", принятый Верховной Радой 17 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Закон будет способствовать возобновлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года", – говорится в сообщении.

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Документ предусматривает предоставление государственной поддержки проектам украинских и иностранных инвесторов с общей суммой от 20 млн евро.

В качестве поддержки предлагаются: налоговые льготы, доступ к смежной инфраструктуре, преимущественное право на пользование государственной или коммунальной землей, прямые гарантийные договора с правительством.

В законе указано, что объем государственной поддержки не будет превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

В документе перечислены приоритетные отрасли для господдержки инвестиций. Это – перерабатывающая, транспортная, научно-техническая, курортно-рекреационная отрасли, образование, культура, спорт, искусство, туризм.

Закон также предусматривает создание специального правительственного учреждения по сопровождению инвестпроектов и содействию инвесторам на протяжении всего периода реализации проекта.

Программу для инвесторов, которая включает "налоговые каникулы" для них и персональных помощников от государства – investment nanny, анонсировал в Давосе 22 января 2020 года президент Владимир Зеленский.

1 июля Офис президента представил законопроект об инвестиционных нянях.

4 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3761 "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса об особенностях налогообложения хозяйственных субъектов, которые реализуют инвестиционные проекты со значительными инвестициями".

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Роман Брыль

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