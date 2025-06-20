"Намного дороже, чем в Газе". Месяц войны с Ираном будет стоить Израилю $12 млрд – WSJ

Израиль тратит на войну с Ираном гораздо больше денег, чем в Газе или с Хезболлой

Фото: EPA / ABIR SULTAN

Вооруженное противостояние между Израилем и Ираном стоит израильской экономике сотни миллионов долларов в день. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оценки экспертов.

Агентство отмечает, что это ставит страну перед вызовом, насколько долгой может быть столь дорогостоящая война.

Наибольшую часть расходов составляют перехваты иранских ракет. По оценкам экспертов, это примерно до $200 млн в день. Боеприпасы и самолеты тоже увеличивают стоимость войны.

За последние несколько дней Иран запустил по Израилю более 400 ракет, чтобы их сбить нужны сложные системы противовоздушной обороны.

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Так, система David's Sling, которая может сбивать ракеты, беспилотники и самолеты, стоит около $700 000 при использовании двух перехватчиков, что обычно является минимальным количеством во время одного запуска.

Другие системы Arrow 2 и Arrow 3, которые используются против баллистических ракет, обходятся в $3-4 млн за один запуск.

Также Израиль тратит около $10 000 за час полета на одном военном самолете, таком как F-35.

"За день это гораздо дороже, чем война в Газе или Хезболле. И это все происходит от боеприпасов. Это большие затраты", – отметил Цви Экштейн, возглавляющий Институт экономической политики имени Аарона в Университете Райхмана в Израиле.

По оценкам института, война с Ираном продолжительностью в один месяц будет стоить Израилю около $12 млрд.

Израильские инженеры уже подсчитывают ущерб. Стоимость восстановления одного современного небоскреба в Тель-Авиве может достигать десятков миллионов долларов. В целом ущерб, причиненный израильским зданиям, оценивается по меньшей мере в $400 млн.