"Набагато дорожче, ніж в Газі". Місяць війни з Іраном коштуватиме Ізраїлю $12 млрд – WSJ

Ізраїль витрачає на війну з Іраном набагато більше грошей, ніж у Газі чи з Хезболлою

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Збройне протистояння між Ізраїлем та Іраном коштує ізраїльській економіці сотні мільйонів доларів щодня. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на оцінки експертів.

Агентство зазначає, що це ставить країну перед викликом, наскільки довготривалою може бути така дорога війна.

Найбільшу частину витрат становлять перехоплення іранських ракет. За оцінками експертів, це приблизно до $200 млн на день. Боєприпаси і літаки також збільшують вартість війни.

За останні кілька днів Іран запустив по Ізраїлю понад 400 ракет, збити які потрібні складні системи протиповітряної оборони.

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Так, система David’s Sling, яка може збивати ракети, безпілотники та літаки, коштує близько $700 000 за умови використання двох перехоплювачів, що зазвичай є мінімальною кількістю під час одного запуску.

Інші системи, Arrow 2 і Arrow 3, які використовуються проти балістичних ракет, обходяться у $3-4 млн за один запуск.

Також Ізраїль витрачає близько $10 000 за годину польоту на одному військовому літаку, такому як F-35.

"За день це набагато дорожче, ніж війна у Газі чи з Хезболлою. І це все походить від боєприпасів. Це великі витрати", – зазначив Цві Екштейн, який очолює Інститут економічної політики імені Аарона в Університеті Райхмана в Ізраїлі.

За оцінками інституту, війна з Іраном тривалістю в один місяць коштуватиме Ізраїлю близько $12 млрд.

Ізраїльські інженери вже підраховують збитки. Вартість відновлення лише одного сучасного хмарочоса в Тель-Авіві може сягати десятків мільйонів доларів. Загалом шкода, завдана ізраїльським будівлям, оцінюється щонайменше у $400 млн.