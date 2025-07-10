"Настойчиво прошу". Мерц публично призвал Фицо разблокировать 18-й пакет санкций

Премьер-министр Германии заявил, что только Словакия продолжает блокировать новые санкционные ограничения против России

Фридрих Мерц (Фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Премьер-министр Германии Фридрих Мерц в четверг на Римской конференции по восстановлению Украины публично призвал Словакию и ее премьер-министра Роберта Фицо разблокировать принятие 18-го пакета санкций.

По его словам, не хватает только голоса Словакии, чтобы усилить санкционное давление на Россию. Даже Венгрия согласилась с новым пакетом.

"Наш политический долг состоит в том, чтобы усилить давление на Россию, чтобы изменить расчеты президента Путина и заставить его сесть за стол переговоров", – сказал Мерц.

"Мы готовим 18-й пакет санкций против России. Не хватает лишь одного государства, чтобы согласовать его. Я настоятельно прошу Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и открыть путь для пакета №18", – заявил немецкий канцлер.