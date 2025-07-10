"Настойчиво прошу". Мерц публично призвал Фицо разблокировать 18-й пакет санкций
Премьер-министр Германии Фридрих Мерц в четверг на Римской конференции по восстановлению Украины публично призвал Словакию и ее премьер-министра Роберта Фицо разблокировать принятие 18-го пакета санкций.
По его словам, не хватает только голоса Словакии, чтобы усилить санкционное давление на Россию. Даже Венгрия согласилась с новым пакетом.
"Наш политический долг состоит в том, чтобы усилить давление на Россию, чтобы изменить расчеты президента Путина и заставить его сесть за стол переговоров", – сказал Мерц.
"Мы готовим 18-й пакет санкций против России. Не хватает лишь одного государства, чтобы согласовать его. Я настоятельно прошу Словакию и ее премьер-министра прекратить сопротивление и открыть путь для пакета №18", – заявил немецкий канцлер.
- Словакия блокирует санкции против России, потому что ей не нравятся планы Европейского союза запретить импорт российского газа в 2027 году.
- Правительство Словакии во главе с Фицо неоднократно предупреждало, что не поддержит подготовленный пакет санкций до тех пор, пока не получит от Европейской комиссии достаточных гарантий в связи с инициативой RePowerEU.
- В отличие от санкций, для которых требуется единогласное одобрение всех 27 стран Европейского союза, для решения по российскому газу достаточно квалифицированного большинства, поэтому у Словакии не будет права вето.