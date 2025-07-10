"Наполегливо прошу". Мерц публічно закликав Фіцо розблокувати 18-й пакет санкцій

Прем'єр-міністр Німеччини заявив, що лише Словаччина продовжує блокувати нові санкційні обмеження проти Росії

Фрідріх Мерц (Фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA)

Прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц у четвер на римській Конференції з відновлення України публічно закликав Словаччину та її прем'єра Роберта Фіцо розблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій.

За його словами, лише голосу Словаччини бракує, щоб посилити санкційний тиск на Росію. З новим пакетом погодилася навіть Угорщина.

"Нашим політичним обов'язком залишається посилення тиску на Росію, щоб змінити розрахунки президента Путіна і посадити його за стіл переговорів", – сказав Мерц.

"Ми готуємо санкційний пакет №18 проти Росії. Бракує лише однієї держави, щоб узгодити його. Я наполегливо прошу Словаччину та її прем'єр-міністра припинити спротив і відкрити шлях для пакета №18", – сказав німецький прем'єр.