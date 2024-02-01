Наталуха: В Украине 3 млн мужчин призывного возраста, о которых государство знает лишь ИНН

Глава экономического комитета Рады признал, что люди не доверяют государству и не хотят ничего сообщать о себе

Фото: LIGA.net

Глава экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха утверждает, что в Украине есть три миллиона мужчин призывного возраста, о которых государство знает только их налоговый номер. Об этом он сказал в новом выпуске LIGA Talk на YouTube-канале LIGA.net.

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"По данным Налоговой, если я не ошибаюсь, у нас по меньшей мере три миллиона мужчин призывного возраста, о которых государство знает только их ИНН (индивидуальный налоговый номер). Они не за границей, они не в Вооруженных Силах, они не инвалиды, они не трудоустроены, они нигде не учатся. Три миллиона человек!" – сказал он.

Наталуха отметил, что на самом деле эти люди играют активную роль в экономике государства – "что-то покупают, производят, просто делают это неофициально".

По словам депутата, это свидетельствует о крайне высоком уровне недоверия государству среди населения.

"Когда у тебя недоверие к государству, то, во-первых, для тебя налоги не являются чем-то обязательным. А во-вторых, ты не хочешь открывать государству о себе лично", — сказал Наталуха.