Наталуха: В Україні 3 млн чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише ІПН

Голова економічного комітету Ради визнав, що люди не довіряють державі й не хочуть нічого повідомляти про себе

Фото: LIGA.net

Голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха стверджує, що в Україні є три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній податковий номер. Про це він сказав у новому випуску LIGA Talk на YouTube-каналі LIGA.net.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"За даними Податкової, якщо я не помиляюсь, у нас щонайменше три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній ІПН (індивідуальний податковий номер). Вони не за кордоном, вони не у Збройних Силах, вони не інваліди, вони не працевлаштовані, вони ніде не навчаються. Три мільйони осіб!" – сказав він.

Наталуха наголосив, що насправді ці люди відіграють активну роль в економіці держави – "щось купують, виробляють, просто роблять це неофіційно".

За словами депутата, це свідчить про вкрай високий рівень недовіри до держави серед населення.

"Коли у тебе недовіра до держави, то, по-перше, для тебе податки не є чимось обов'язковим. А по-друге, ти не хочеш відкривати державі про себе особисто", – сказав Наталуха.