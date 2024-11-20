Нацбанк обновил валютные ограничения: что изменится с 20 ноября

Нацбанк (Фото: прес-служба НБУ)

Национальный банк Украины объявил об обновлении валютных ограничений, которое вступит в силу 20 ноября 2024 года.

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Эти изменения направлены на поддержку международной торговли и проектов технической помощи, а также на усиление контроля соблюдения валютной дисциплины.

Расчеты по импортным контрактам

Украинские компании теперь смогут оплачивать импорт товаров независимо от даты поставки при условии, что платежи осуществляются в пользу иностранных государств, экспортно-кредитных агентств или иностранных банков, где государство является участником. Ежемесячный лимит таких платежей составляет 10% суммы просроченной задолженности на 1 ноября 2024 года. Это позволит сохранить стабильные связи с международными партнерами и стимулировать финансовую поддержку Украины.

Расчеты по международным проектам технической помощи

Нацбанк снял ограничения на переводы валюты для расчетов в рамках международных проектов вне зависимости от источника финансирования. Это решение позволит более эффективно реализовывать проекты технической помощи, содействовать международному сотрудничеству и привлекать дополнительную поддержку от доноров.

Репатриация дивидендов

С 20 ноября украинские компании смогут частично репатриировать дивиденды за границу только при условии, что эмитент работает более 12 месяцев, а право собственности на корпоративные права или акции инвестора/нерезидента длится не менее шести месяцев. Это должно избежать попыток обхождения лимитов.

Запрет валютных кредитов для покупки ценных бумаг

Нацбанк запретил использовать валютные кредиты для покупки ценных бумаг, номинированных в валюте. Этот шаг направлен на предотвращение спекулятивных операций и укрепление финансовой стабильности.