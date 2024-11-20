Нацбанк оновив валютні обмеження: що зміниться з 20 листопада

НБУ з 20 листопада оновлює валютні обмеження, які стосуються підтримки міжнародної торгівлі, імпорту та дивідендів

Нацбанк (Фото: пресслужба НБУ)

Національний банк України оголосив про оновлення валютних обмежень, яке набуде чинності 20 листопада 2024 року.

Ці зміни спрямовані на підтримку міжнародної торгівлі та проєктів технічної допомоги, а також на посилення контролю за дотриманням валютної дисципліни.

Розрахунки за імпортними контрактами

Українські компанії тепер зможуть оплачувати імпорт товарів незалежно від дати їх постачання за умови, що платежі здійснюються на користь іноземних держав, експортно-кредитних агентств чи іноземних банків, де держава є учасником. Щомісячний ліміт таких платежів становить 10% від суми простроченої заборгованості на 1 листопада 2024 року. Це дозволить зберегти стабільні зв’язки з міжнародними партнерами та стимулювати фінансову підтримку України.

Розрахунки за міжнародними проєктами технічної допомоги

Нацбанк зняв обмеження на перекази валюти для розрахунків у межах міжнародних проєктів, незалежно від джерела фінансування. Це рішення дозволить ефективніше реалізовувати проєкти технічної допомоги, сприяти міжнародній співпраці та залучати додаткову підтримку від донорів.

Репатріація дивідендів

З 20 листопада українські компанії зможуть частково репатріювати дивіденди за кордон лише за умов, що емітент працює понад 12 місяців, а право власності на корпоративні права чи акції інвестора/нерезидента триває щонайменше шість місяців. Це покликано уникнути спроб обходження лімітів.

Заборона валютних кредитів для купівлі цінних паперів

Нацбанк заборонив використовувати валютні кредити для придбання цінних паперів, номінованих у валюті. Цей крок спрямований на запобігання спекулятивним операціям та укріплення фінансової стабільності.