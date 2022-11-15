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Нацбанк рассчитывает на кредитную программу МВФ в 2023 году

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 10:46
Нацбанк рассчитывает на кредитную программу МВФ в 2023 году - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк рассчитывает, что после мониторинговой программы Международного валютного фонда, не предусматривающей выделение Украине денег, начнутся переговоры о полноценной программе расширенного финансирования. Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина.

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"Мониторинговая программа должна заложить основу нашей макроэкономической политики и фундамент для получения финансирования от других международных партнеров. А также эта мониторинговая программа должна стать переходным мостиком к полноценной программе с МВФ, которая будет предусматривать предоставление финансирования", – сказал он.

Несмотря на то, что мониторинговая программа будет без кредитов, она предполагает выполнение Украиной определенных условий.

МВФ будет следить за количественными параметрами и показателями эффективности, похожими на те, которые Украина традиционно имела в программах stand-by и расширенного финансирования.

"Мы надеемся, что первый пересмотр этой мониторинговой программы в начале следующего года станет основой дискуссии о запуске полноценной программы с финансированием", – сказал он.

  • Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.
  • 21 октября по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, не предусматривающей выделение кредитов – так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).
Андрій Водяний
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МВФ НБУ финансовая помощь Сергей Николайчук
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