Нацбанк резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины

Отрицательное сальдо текущего счета Украины, по прогнозу НБУ, в этом году увеличится до $16,9 млрд. Это свидетельствует об оттоке валюты из страны

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Национальный банк резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины. Об этом сообщается в презентации к свежему брифингу НБУ по монетарной политике.

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В 2024 году ожидается увеличение отрицательного сальдо текущего счета на 74% – с $9,7 млрд до $16,9 млрд (в октябре прогнозировалось увеличение на 50% с $7,3 млрд до $11 млрд), а в 2025 году – еще на 17% до $19,8 млрд (ранее – на 60% до $17,6 млрд).

Международные резервы на конец 2024 года прогнозируют на уровне $40,4 млрд (в прошлом прогнозе – $44,7 млрд), на конец 2025 года – $42,1 млрд (в прошлом прогнозе – $45 млрд).

Источник: НБУ

Текущий счет – главная составляющая сводного платежного баланса, который показывает соотношение платежей за границу и поступление денег из-за границы.

К текущему счету относятся результаты торговли товарами и услугами, выплата дивидендов и прямые платежи (например, переводы от работающих за границей). Если баланс текущего счета формируется с отрицательным сальдо, это указывает на отток валюты из страны.

Другой составляющей платежного баланса является счет капитала, включающий прямые иностранные инвестиции, долговые обязательства и торговые кредиты.

Если поступлений по счету капитала будет недостаточно, разницу придется перекрывать из международных резервов. Другой вариант – ослабление гривни, которое приведет к удорожанию импорта и уменьшению спроса на него.