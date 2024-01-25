Нацбанк резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины
Национальный банк резко ухудшил прогноз торгового дефицита Украины. Об этом сообщается в презентации к свежему брифингу НБУ по монетарной политике.
В 2024 году ожидается увеличение отрицательного сальдо текущего счета на 74% – с $9,7 млрд до $16,9 млрд (в октябре прогнозировалось увеличение на 50% с $7,3 млрд до $11 млрд), а в 2025 году – еще на 17% до $19,8 млрд (ранее – на 60% до $17,6 млрд).
Международные резервы на конец 2024 года прогнозируют на уровне $40,4 млрд (в прошлом прогнозе – $44,7 млрд), на конец 2025 года – $42,1 млрд (в прошлом прогнозе – $45 млрд).
Текущий счет – главная составляющая сводного платежного баланса, который показывает соотношение платежей за границу и поступление денег из-за границы.
К текущему счету относятся результаты торговли товарами и услугами, выплата дивидендов и прямые платежи (например, переводы от работающих за границей). Если баланс текущего счета формируется с отрицательным сальдо, это указывает на отток валюты из страны.
Другой составляющей платежного баланса является счет капитала, включающий прямые иностранные инвестиции, долговые обязательства и торговые кредиты.
Если поступлений по счету капитала будет недостаточно, разницу придется перекрывать из международных резервов. Другой вариант – ослабление гривни, которое приведет к удорожанию импорта и уменьшению спроса на него.
- В начале января заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук сказал, что Украине следует подумать о дополнительном налогообложении некритического импорта, чтобы уменьшить внешнеторговый дефицит и увеличить поступления в бюджет.
- Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев забраковал эту идею, сказав, что у Украины еще остается потенциал административных решений по контролю за возвратом экспортной валютной выручки в страну.