Гетманцев забракував ідею НБУ про збільшення податків на некритичний імпорт
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев забракував ідею Національного банку про збільшення податків на некритичний імпорт.
"Не зовсім погоджуюся з пропозицією Нацбанку", – відповів на це Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
Він визнав, що збільшення податку допомогло б покращити торговельний баланс, але, на його думку, "баланс вигод та втрат від такого втручання держави в економічні процеси, є негативним".
Гетманцев має три аргументи проти податку на імпорт:
→ негативний досвід 2022 року, коли перелік товарів критичного імпорту, що звільнялися від податку, за три місяці виріс з двох десятків позицій до 90% усього постачання. "Перелік є суб’єктивним, і при його складанні потенційно існує величезна корупційна складова", – вказав Гетманцев;
→ якщо збільшувати податок тільки на предмети розкоші, вплив і на надходження, і на платіжний баланс буде мінімальним;
→ залишається потенціал адміністративних рішень щодо контролю за поверненням експортної валютної виручки в країну.
- У березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Верховна Рада тимчасово скасувала податки на імпорт, після чого в Україну, попри війну, почали масово завозити некритичні товари, такі як автомобілі, молюски, хутро тощо. З липня 2022 року Рада повернула податки на імпорт.