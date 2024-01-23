Гетманцев забракував ідею НБУ про збільшення податків на некритичний імпорт

Голова податкового комітету Верховної Ради не погодився з пропозицією Нацбанку про зміну податків на імпорт

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев забракував ідею Національного банку про збільшення податків на некритичний імпорт.

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На початку січня заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук сказав, що Україні варто подумати про додаткове оподаткування некритичного імпорту, щоб зменшити зовнішньоторговельний дефіцит і збільшити надходження до бюджету.

"Не зовсім погоджуюся з пропозицією Нацбанку", – відповів на це Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Він визнав, що збільшення податку допомогло б покращити торговельний баланс, але, на його думку, "баланс вигод та втрат від такого втручання держави в економічні процеси, є негативним".

Гетманцев має три аргументи проти податку на імпорт:

→ негативний досвід 2022 року, коли перелік товарів критичного імпорту, що звільнялися від податку, за три місяці виріс з двох десятків позицій до 90% усього постачання. "Перелік є суб’єктивним, і при його складанні потенційно існує величезна корупційна складова", – вказав Гетманцев;

→ якщо збільшувати податок тільки на предмети розкоші, вплив і на надходження, і на платіжний баланс буде мінімальним;

→ залишається потенціал адміністративних рішень щодо контролю за поверненням експортної валютної виручки в країну.