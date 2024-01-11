"Варто розглянути". НБУ підтримує збільшення податків на некритичний імпорт

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк вважає, що Україні варто подумати про додаткове оподаткування некритичного імпорту, щоб зменшити зовнішньоторговельний дефіцит і збільшити надходження до бюджету. Про це сказав заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.

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"На нашу думку, це варто було б розглянути як один із заходів, щоб як скоригувати зовнішні торговельні баланси, так і посилити спроможність держави у фіскальній сфері, якщо такі обмеження реалізовувати за рахунок додаткового оподаткування некритичного імпорту", – сказав Ніколайчук.

За його словами, можна диференціювати митні тарифи, а як крайній захід – вводити певні обмеження на некритичний імпорт або обмежувальні мита на таку продукцію.

Ніколайчук сказав, що високий торговельний дефіцит, як в України, цілком нормальний в умовах війни та не становить загрози економіці, поки є міжнародна фінансова допомога. Але у випадку скорочення зовнішнього фінансування він може стати проблемою.

"Відповідно ситуація вирішуватиметься за рахунок певної макроекономічної корекції, за рахунок суттєвого скорочення споживання. Україна і в мирні часи проходила кілька разів через подібну корекцію, і зрозуміло, що в умовах війни ми докладатимемо всіх зусиль, щоб уникнути такого сценарію, оскільки це може суттєво підірвати і нашу обороноздатність, і потенціал економіки", – сказав Ніколайчук.

Говорячи про розв'язання проблеми високого торговельного дефіциту в середньостроковій перспективі, він назвав виходом налагодження нових логістичних маршрутів, розширення спроможності постачати експортну продукцію на зовнішні ринки та налагодження виробництва всередині країни, "що, звісно, набагато простіше буде робити за зниження безпекових ризиків".