"Стоит рассмотреть". НБУ поддерживает увеличение налогов на некритический импорт

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк считает, что Україне стоит подумать о дополнительном налогообложении некритического импорта, чтобы снизить внешнеторговый дефицит и увеличить поступления в бюджет. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью Интерфаксу-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"По нашему мнению, это стоило бы рассмотреть как одну из мер, чтобы как скорректировать внешние торговые балансы, так и усилить способность государства в фискальной сфере, если такие ограничения реализовывать за счет дополнительного налогообложения некритического импорта", — сказал Николайчук.

По его словам, можно дифференцировать таможенные тарифы, а в крайнем случае – вводить определенные ограничения на некритический импорт или ограничительные пошлины на такую продукцию.

Николайчук сказал, что высокий торговый дефицит, как у Украины, вполне нормален в условиях войны и не представляет угрозы экономике, пока есть международная финансовая помощь. Но в случае сокращения внешнего финансирования он может стать проблемой.

"Соответственно, ситуация будет решаться за счет определенной макроэкономической коррекции, за счет существенного сокращения потребления. Украина и в мирные времена проходила несколько раз через подобную коррекцию, и понятно, что в условиях войны мы будем прилагать все усилия, чтобы избежать такого сценария, поскольку это может существенно подорвать и нашу обороноспособность, и потенциал экономики", — сказал Николайчук.

Говоря о решении проблемы высокого торгового дефицита в среднесрочной перспективе, он назвал выходом налаживание новых логистических маршрутов, расширение возможности поставлять экспортную продукцию на внешние рынки и налаживание производства внутри страны, "что, конечно, гораздо проще будет делать при снижении рисков для безопасности".