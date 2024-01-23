Гетманцев забраковал идею НБУ об увеличении налогов на некритический импорт
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев забраковал идею Национального банка об увеличении налогов на некритический импорт.
"Не совсем согласен с предложением Нацбанка", — ответил на это Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он признал, что увеличение налогов помогло бы улучшить торговый баланс, но, по его мнению, "баланс выгод и потерь от такого вмешательства государства в экономические процессы является негативным".
У Гетманцева есть три аргумента против налога на импорт:
→ негативный опыт 2022 года, когда перечень освобожденных от налога товаров критического импорта за три месяца вырос с двух десятков позиций до 90% всех поставок. "Перечень является субъективным, и при его составлении потенциально существует огромная коррупционная составляющая", – указал Гетманцев;
→ если увеличивать налог только на предметы роскоши, влияние и на поступления, и на платежный баланс будет минимальным;
→ остается потенциал административных решений по контролю за возвратом экспортной валютной выручки в страну.
- В марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, Верховная Рада временно отменила налоги на импорт, после чего в Украину, несмотря на войну, начали массово завозить некритические товары, такие как автомобили, моллюски, мех и т. д. С июля 2022 года Рада вернула налоги на импорт.