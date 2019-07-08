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СБУ взялась за "телемост Медведчука". Каналу грозят санкции
08.07.2019, 12:11

Дешевый доллар: Нацбанк резко увеличил скупку валюты

Дешевый доллар: Нацбанк резко увеличил скупку валюты

За первые пять дней июля НБУ пополнил резервы на $320 млн. Немногим больше регулятор купил за весь прошлый месяц

C 1 по 5 июля Национальный банк (НБУ) купил на межбанке $321,2 млн - в 7,3 раза больше, чем неделей ранее ($44 млн). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

$40 млн НБУ купил по лучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $281,2 млн - по единому курсу (тоже с использованием matching).

В июне регулятор купил $322,3 млн по сравнению с $203,6 млн в мае и $299,9 млн в апреле. Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке $1,96 млрд, продал - $231,43 млн.

Как сообщил НБУ в апреле, во втором и третьем кварталах он намерен покупать до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля. 

На прошлой неделе гривня существенно укрепилась по отношению к доллару и евро. На 8 июля курс на межбанке составляет 25,59 - 25,62 грн/$.

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Теги: нацбанк, межбанк, валюта, международные резервы
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