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18.06.2019, 12:41

Нацбанк с начала июня пополнил резервы на $238 млн

Нацбанк с начала июня пополнил резервы на $238 млн

За две недели НБУ покупал валюту на межбанке, но не продавал

Национальный банк (НБУ) с 10 по 14 июня купил на межбанковском валютном рынке $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее - $102,7 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

При этом в течение двух недель с начала месяца НБУ не продавал валюту.

С начала года регулятор купил на межбанке $1,55 млрд, продал - $231,43 млн. Сумма покупки превышает продажу в 7 раз.

Как сообщил НБУ в апреле, во втором и третьем кварталах он намерен покупать до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля. 

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Теги: межбанк, НБУ, валютные резервы
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