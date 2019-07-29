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29.07.2019, 18:58

Курс НБУ: гривня укрепилась до максимума за три года

Курс НБУ: гривня укрепилась до максимума за три года

Регулятор укрепил гривню до 25,25 грн/$

Национальный банк (НБУ) установил на 30 июля курс гривни на уровне 25,25 грн/$, укрепив его на 19 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Последний раз курс гривни превышал этот уровень в августе 2016 года.

По отношению к евро гривня укрепилась на 26 копеек - до 28,08 грн за евро, что также является минимальным значением с августа 2016 года.

В банках 29 июля доллар торгуется по 25,21/25,48 грн. Средний курс покупки евро упал на 18 коп. и составляет 27,97 грн. Средний курс продажи упал на 26 коп., до 28,45

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Теги: межбанк, валютный курс
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