Курс НБУ: гривня укрепилась до максимума за три года

Национальный банк (НБУ) установил на 30 июля курс гривни на уровне 25,25 грн/$, укрепив его на 19 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Последний раз курс гривни превышал этот уровень в августе 2016 года.

По отношению к евро гривня укрепилась на 26 копеек - до 28,08 грн за евро, что также является минимальным значением с августа 2016 года.

В банках 29 июля доллар торгуется по 25,21/25,48 грн. Средний курс покупки евро упал на 18 коп. и составляет 27,97 грн. Средний курс продажи упал на 26 коп., до 28,45.