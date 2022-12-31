Нацбанк увеличил продажу долларов в 2,5 раза из-за ухудшения ситуации на валютном рынке

С 26 по 30 декабря Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 9,60 млн долларов и продал 1 101,79 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отрицательное сальдо интервенций составило 1 092,19 млн долларов.

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Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты в 2,5 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 441,12 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 26 380,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 23 112,64 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

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Наталія Софієнко

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