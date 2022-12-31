UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацбанк увеличил продажу долларов в 2,5 раза из-за ухудшения ситуации на валютном рынке

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 09:22
Нацбанк увеличил продажу долларов в 2,5 раза из-за ухудшения ситуации на валютном рынке - Фото
Фото: depositphotos.com

С 26 по 30 декабря Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 9,60 млн долларов и продал 1 101,79 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отрицательное сальдо интервенций составило 1 092,19 млн долларов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты в 2,5 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 441,12 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 26 380,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 23 112,64 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Читайте также: Надежная гривна, обвал рынка недвижимости и последствия энергетического террора — отчет Нацбанка

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
валютный рынок нацбанк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 