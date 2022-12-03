Нацбанк увеличил продажу валюты на 40% из-за ухудшения ситуации на валютном рынке

Национальный банк Украины с 28 ноября по 2 декабря 2022 года купил на межбанковском валютном рынке $6 млн и продал $569,32 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $562,72 млн, свидетельствуют данные НБУ.

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Таким образом, НБУ в 40,1% раз увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей, когда было продано $401,52 млн.

С начала года НБУ купил на межбанке $3 240,45 млн и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал $23 404,83 млн и 1 789,11 млн евро. Отрицательное сальдо интервенций составило $20 164,38 млн и 1 678,14 млн евро.

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в ноябре вырос по сравнению с октябрем на 11% до 163,3 млрд грн.

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Наталія Софієнко

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