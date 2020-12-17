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Названа валюта, которая оказалась крепче доллара и евро в 2020 году

17.12.2020, 14:30
Названа валюта, которая оказалась крепче доллара и евро в 2020 году - Фото
Шведская крона (Фото: depositphotos.com)

Лидером среди валют в 2020 году стала шведская крона. Этому способствовала политика центрального банка страны – Riksbank, который не стал снижать ставки для смягчения удара, нанесенного по экономике пандемией, пишет Profinance со ссылкой на Bloomberg.

Стать лучшей основной валютой и второй лучшей валютой мира после гаитянского гурда, шведской кроне помогло стремительное восстановление.

График отражает процентную динамику (против доллара США) шведской кроны (белым), швейцарского франка (голубым) и датской кроны (фиолетовым):

Riksbank стал первым центробанком мира, который на практике применил политику отрицательных ставок. В июле 2009 года он снизил ставку репо, которая является его основным инструментом денежно-кредитной политики, до 0,25%, что, в свою очередь, опустило привязанную к ней ставку по депозитам до 0,25%. Это стало ответом Riksbank на мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.

После центробанк Швеции поднимал ставку репо до 2% и опускал до -0,50%. 8 января 2020 года регулятор поднял ее с -0,25% до 0,00%, где она и остается до сих пор.

Основные валюты мира: доллар США, евро, фунт стерлингов, японскую йену, швейцарский франк, канадский доллар.

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Наталия Софиенко
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Шведская крона Riksbank основная валюта мира

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