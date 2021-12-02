НБУ будет рассчитывать курс гривни по-новому

Национальный банк Украины с 4 января будет рассчитывать официальный курс гривни к иностранным валютам и справочное значение курса гривни к доллару США по обновленной методологии и публиковать значение официального курса гривни к иностранным валютам, а также учетную цену банковских металлов на полчаса раньше. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Принятые изменения предполагают корректировку подходов к отсечке сделок с экстремальными параметрами.

В частности, будет введен подход, согласно которому в расчет курса гривни будут браться только соглашения с самым релевантным объемом для межбанковского рынка: от $0,1 до $5 млн.

НБУ откажется от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отличается от среднеарифметического объема ряда сделок.

Кроме того, начиная с 4 января на первом этапе отсечения из расчета будут изыматься соглашения, отличающиеся на 2% от медианы курса первоначального ряда соглашений, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда соглашений, что предполагает действующая методология.

Время сбора данных для вычисления официального курса гривни к иностранным валютам, учетная цена банковских металлов будет изменена с 15:30 на 15:00 по киевскому времени. Указанные индикаторы будут обнародованы в соответствии с 15:30 (на сегодняшний день – до 16:00) по киевскому времени.

Порядок расчета справочного курса гривни к доллару США в особых условиях будет установлен аналогично существующему механизму расчета официального курса гривни к доллару США в особых условиях и установлено время контроля доступного количества сделок, а именно – 11:30 по киевскому времени.

В НБУ считают, что введение такого порядка исключит возможность ситуации, при которой справочное значение курса гривни к доллару США в отдельный день может не рассчитываться из-за низкой активности рынка или технических проблем.

В комментарии отмечается, на сегодняшний день такой механизм определен только для расчета официального курса гривни к доллару США.

Какие ожидания

По оценкам НБУ, эти изменения будут способствовать: уменьшению потерь данных при расчете курса на этапе отсечения сделок с экстремальными параметрами; повышению удобства использования официального курса гривни к иностранным валютам как финансовому индикатору (бенчмарку) при расчетах по сделкам в день его установления; обеспечению непрерывности расчета индикаторов валютного рынка, что необходимо для выполнения принципов IOSCO для финансовых индикаторов.

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Юрий Тарасовский

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