НБУ дал прогноз по безработице в Украине. Работа будет у 90%

Из-за войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время

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Безработица в Украине будет постепенно снижаться на протяжении последующих лет: с 14,2% в 2024 году до 11,9% в 2025 и 10,6% в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Низкий уровень безработицы приведет к быстрому росту реальных зарплат. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году они превысят довоенный уровень.

На данный момент восстановление экономики побуждает бизнес активнее искать работников, о чем свидетельствует стремительный рост вакансий на сайтах поиска работы.

В то же время количество резюме уменьшилось, а бизнес жалуется на нехватку персонала.

Остро ощущается нехватка представителей рабочих специальностей, логистов и работников розничной торговли.

Ключевой фактор нехватки рабочей силы – последствия войны, прежде всего, миграция и мобилизация.

Кроме того, опыт, навыки и требования кандидатов часто не отвечают вакантным должностям. Как следствие, растет конкуренция за квалифицированных работников и, соответственно, работодатели повышают зарплаты.

Из-за войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время.

Источник: НБУ