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24.06.2019, 08:40

НБУ готовит систему электронных платежей к круглосуточной работе

НБУ готовит систему электронных платежей к круглосуточной работе

Нацбанк изменил технологию работы системы электронных платежей

Национальный банк Украины изменил технологию работы системы электронных платежей НБУ (СЭП). Эти изменения связаны с автоматическим проведением платежей в файловом режиме на конец банковского дня, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечают в НБУ, введение такого режима является одной из обязательных предпосылок для работы СЭП в круглосуточном режиме.

Новация содержится в постановление НБУ от 12 июня 2019 года №76 "Об утверждении Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте", которое вступило в силу с 22 июня.

"Этими изменениями в СЭП вводится автоматическое проведение платежей в файловом режиме, не подтвержденных непосредственным участником СЭП - получателем средств на конец банковского дня, по корреспондентскому счету этого участника в этот день", - отмечают в НБУ.

Изменения должны заработать через два месяца со дня вступления в силу постановления №76. "Это даст возможность непосредственным участникам обеспечить свою готовность к изменениям в технологии работы системы", - подчеркивают в Нацбанке.

Регулятор уже рекомендовал непосредственным участникам СЭП заранее проработать предложенную технологию и быть готовыми к ее обязательному использованию.

Также постановление №76 отменяет нормы, связанные с открытием/закрытием корреспондентских счетов банков-резидентов в национальной валюте, так как эти вопросы в дальнейшем будут регулироваться Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, изложенной в новой редакции (кроме порядка открытия/закрытия корреспондентского счета банка, филиала иностранного банка в Нацбанке для работы в СЭП).

В течение 2018 года через СЭП Нацбанка прошло 357 млн ​​платежей на сумму 25 трлн грн. За день обрабатывалось 1,4 млн платежей.

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Теги: НБУ, система электронных платежей, СЭП
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