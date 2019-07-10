НБУ назвал причины снижения инфляции в июне

В июне 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9% (9,6% - в мае). В месячном измерении цены снизились на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

Как отмечают в Национальном банке Украины, фактический показатель инфляции остался выше прогноза, опубликованного в апрельском "Инфляционном отчете". В то же время отклонения от прогноза существенно сократилось по сравнению с маем. Базовая инфляция снижалась даже несколько быстрее, чем прогнозировалось.

Базовая инфляция в июне осталась на уровне 7,4% в годовом измерении. В НБУ считают, что жесткая монетарная политика оставалась весомыми фактором, сдерживающим фундаментальное давление на цены.

Благодаря укреплению гривни в течение первого полугодия как к доллару США, так и корзины валют стран - торговых партнеров Украины продолжалось замедление роста цен на непродовольственные товары (до 2% г/г). В частности, были низкими темпы роста цен на одежду и обувь, мебель, бытовую технику, автомобили, а падение цен на телевизоры углубилось.

Темпы подорожания услуг (14% г/г) оставались почти неизменными с начала года. Замедление роста цен на услуги сдерживалось повышением зарплат и устойчивым потребительским спросом. В июне ускорился рост стоимости услуг ресторанов и гостиниц, отдыха в санаторно-курортных учреждениях. Это компенсировалось более низкими темпами роста цен на услуги химчистки, учреждений здравоохранения, кинотеатров, аренды жилья, что также частично может отражать курсовые эффекты.

В то же время рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки ускорился (до 8,9% г/г). В частности, вследствие сокращения предложения и повышение мировых цен на мясо выросла стоимость мясных продуктов. Более низкий урожай пшеницы предыдущего года и по-прежнему влиял на повышение стоимости хлеба.

Рост цен на сырые продукты питания замедлился (до 7,8% г/г) прежде всего за счет расширения предложения овощей нового урожая, в частности борщевого набора. Снизились темпы роста цен на лук и свеклу, а капуста и морковь оказались даже дешевле, чем год назад. Углубилось падение цен на яйца учитывая значительный прирост продукции в птицеводстве. Однако из-за неблагоприятных погодных условий (аномально высокие температуры и дефицит осадков) сезонное снижение цен в месячном исчислении на отдельные овощи открытого грунта было меньше, чем в прошлом году, что обусловило ускорение роста цен на них в годовом измерении. Из-за этого же фактора цены на клубнику остались выше, если сравнить с прошлогодними, а цены на яблоки существенно росли в месячном измерении второй месяц подряд.

В условиях повышения мировых цен и негативных ожиданий по урожаю сахарной свеклы в Украине цены на сахар также вернулись к росту. Темпы роста цен на молоко ускорились из-за повышения мировых цен в предыдущие периоды и увеличения спроса на высококачественную продукцию при одновременном снижении предложения молока из-за дальнейшего сокращения поголовья коров.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 17% г/г). Подорожание газа замедлилось. Во-первых, из-за удешевление на мировых рынках. Во-вторых, благодаря тому, что правительство утвердило новую методологию установления цен для домохозяйств.

Также низкими темпами росли цены на табачные изделия, услуги железнодорожного транспорта. Однако ускорился рост стоимости алкогольных напитков, тарифов на водоснабжение и канализацию.

Темпы роста цен на топливо замедлились (до 2,6% г/г). Это произошло благодаря налаживанию поставок нефтепродуктов из Беларуси и РФ, частичной переориентации на поставщиков из Европы и внутреннего рынка и падению мировых цен на нефть в годовом измерении.

Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление постепенно снижается, как и прогнозировал Нацбанк. Несмотря на ускорение роста цен на некоторые овощи и фрукты в июне в результате неблагоприятных погодных условий, в общем негативное влияние временных факторов предложения овощей, которые обусловили высокие показатели инфляции в предыдущие месяцы, постепенно исчерпывается.

По данным Госстата, цены в июне снизились на 0,5%. В мае рост составлял 0,7%