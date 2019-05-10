НБУ назвал причины ускорения инфляции

Показатель инфляции в апреле несколько превысил траекторию прогноза Национального банка Украины. Об этом отмечается в комментарии НБУ.

По данным Госстата, в апреле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 8,8% (8,6% - в марте). В месячном измерении цены выросли на 1,0%.

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В НБУ отметили, что фактический показатель инфляции несколько превысил траекторию прогноза, опубликованную в Инфляционном отчете (апрель 2019).

"Это было обусловлено действием временных факторов, в частности перебоями поставок нефтепродуктов из Беларуси и анонсированным РФ ограничениями на экспорт энергетических товаров в Украину, а также возникновением ажиотажного спроса на отдельные сырые продукты питания в результате их ограниченного предложения", - сказано в комментарии.

Нацбанк подчеркивает, что текущая динамика потребительской инфляции отражает временное усиление влияния факторов предложения на продукты питания и топливо.

"По оценкам Национального банка, действие этих факторов иссякнет в ближайшие месяцы. Инфляция продолжит снижаться согласно прогнозам Национального банка и приближаться к цели 5% +/- 1 п.п., которой достигнет в 2020 году", - прогнозируют в НБУ.