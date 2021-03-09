НБУ назвал системно, социально и просто важные платежные системы

Национальный банк Украины определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.

Как сообщает пресс-служба НБУ, распределение платежных систем по категориям важности осуществляется регулятором для приведения деятельности платежных систем, имеющих значительную долю на рынке, в соответствии с международными стандартами оверсайта.

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Единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

В НБУ отметили, что перечень платежных систем, вошедших в категорию социально важных платежных систем в Украине, не изменился по сравнению с 2019 и 2018 годами.

Социально важные платежные системы

MasterCard, MasterCard International Incorporated (США);

Visa, Visa International Service Association (США);

NovaPay, ООО "НоваПэй";

Western Union", Western Union Financial Services Inc. (США) / Western Union Network, SAS (Франция);

Почтовый перевод, АО "Укрпошта".

В категории важных платежных систем по сравнению с 2019 годом одна платежная система FLASHPAY (ЗАО "Банк Фамильный") потеряла такой статус. В то же время в категорию вошли две новые платежные системы – PrivatMoney (АО КБ "ПриватБанк") и LEO (ООО "ФК Леогейминг Пэй").

Важные платежные системы

Финансовый мир, ООО "Украинская платежная система";

MoneyGram, Money Gram Payment Systems Inc. (США);

City 24, ООО "Финансовая Компания "Феникс";

LEO, ООО "ФК Леогейминг Пэй";

RIA, Continental Exchange Solutions Inc (США);

PrivatMoney, АО КБ "ПриватБанк";

Intelexpress, АО микрофинансовая организация "Интелэкспресс" (Грузия).

Важные операторы услуг платежной инфраструктуры

ЧАО "Украинский процессинговый центр";

ООО "Эйси Диси процессинг";

ООО "ТАС Линк".

НБУ определяет важность платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры ежегодно по итогам их деятельности в течение предыдущего года. Критериями определения важности являются объемы операций.

Электронное издание "Вестник МСФО" – первый в Украине систематизированный источник информации о применении международных стандартов финансовой отчетности.

1 марта НБУ обнародовал перечень системно важных банков. Их количество уменьшилась на одно учреждение.

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Юрий Тарасовский

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