НБУ назвал системно, социально и просто важные платежные системы
Национальный банк Украины определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.
Как сообщает пресс-служба НБУ, распределение платежных систем по категориям важности осуществляется регулятором для приведения деятельности платежных систем, имеющих значительную долю на рынке, в соответствии с международными стандартами оверсайта.
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Единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
В НБУ отметили, что перечень платежных систем, вошедших в категорию социально важных платежных систем в Украине, не изменился по сравнению с 2019 и 2018 годами.
Социально важные платежные системы
MasterCard, MasterCard International Incorporated (США);
Visa, Visa International Service Association (США);
NovaPay, ООО "НоваПэй";
Western Union", Western Union Financial Services Inc. (США) / Western Union Network, SAS (Франция);
Почтовый перевод, АО "Укрпошта".
В категории важных платежных систем по сравнению с 2019 годом одна платежная система FLASHPAY (ЗАО "Банк Фамильный") потеряла такой статус. В то же время в категорию вошли две новые платежные системы – PrivatMoney (АО КБ "ПриватБанк") и LEO (ООО "ФК Леогейминг Пэй").
Важные платежные системы
Финансовый мир, ООО "Украинская платежная система";
MoneyGram, Money Gram Payment Systems Inc. (США);
City 24, ООО "Финансовая Компания "Феникс";
LEO, ООО "ФК Леогейминг Пэй";
RIA, Continental Exchange Solutions Inc (США);
PrivatMoney, АО КБ "ПриватБанк";
Intelexpress, АО микрофинансовая организация "Интелэкспресс" (Грузия).
Важные операторы услуг платежной инфраструктуры
ЧАО "Украинский процессинговый центр";
ООО "Эйси Диси процессинг";
ООО "ТАС Линк".
НБУ определяет важность платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры ежегодно по итогам их деятельности в течение предыдущего года. Критериями определения важности являются объемы операций.
- 1 марта НБУ обнародовал перечень системно важных банков. Их количество уменьшилась на одно учреждение.
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