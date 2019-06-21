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21.06.2019, 07:59

НБУ назвал причины замедления роста ВВП

НБУ назвал причины замедления роста ВВП

На рост реального ВВП в I квартале, в первую очередь, повлиял внутренний спрос, а также рост инвестиций и экспорт прошлогоднего урожая

В I квартале экономика Украины выросла на 2,5% в годовом измерении (г/г), замедлившись с 3,5% г/г в IV квартале 2018 года. Об этом свидетельствуют развернутые показатели ВВП за I квартал 2019 года, опубликованные .

Как отмечают в Национальном банке Украины, фактические темпы роста экономики в I квартале соответствовали оценке регулятора, опубликованной в Инфляционный отчет за апрель 2019 года.

Основным двигателем роста реального ВВП ожидаемо оставался внутренний спрос.

Потребительские расходы домохозяйств выросли на 10,7% г/г после их увеличения на 8,5% г/г в предыдущем квартале. Этому способствовал рост заработных плат, повышение пенсий и дополнительные пенсионные выплаты, а также высокий уровень потребительских настроений населения. Дополнительным фактором стал статистический эффект от выплаты монетизированных субсидий. Этот же эффект был одним из основных факторов падения потребления сектора госуправления (до 8,3% г/г), хотя сравнительно сдержанный рост расходов бюджета также имел влияние.

После определенного замедления в конце прошлого года вновь ускорился рост инвестиций. Темпы роста валового накопления основного капитала выросли до 17,4% г/г. Этому способствовали в том числе частные инвестиционные проекты в энергетике и добывающей промышленности, в том числе с участием иностранных инвесторов, капитальные ремонты и модернизация отдельных промышленных предприятий, а также наращивание объемов капитальных расходов бюджета. Кроме того, несколько улучшились деловые ожидания бизнеса.

Рост физических объемов экспорта товаров и услуг в I квартале ускорился до 6,8% г/г в первую очередь за счет поставок прошлогоднего рекордного урожая. В свою очередь это же обусловило сокращение запасов.

Ускорился и рост импорта товаров и услуг (до 6,5% г/г) вследствие отражения в отчетности льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией. Вместе с существенным сокращением запасов, это было одним из основных факторов замедления роста реального ВВП в I квартале.

Из-за ускорения роста импорта вклад чистого экспорта в рост реального ВВП в январе-марте остался отрицательным, однако благодаря более высоким темпам роста экспорта он существенно уменьшился (-0,3 п.п.).

В разрезе видов деятельности ожидаемо замедлился рост в сельском хозяйстве, так как исчерпан эффект прошлогоднего рекордного урожая зерновых и масличных культур. Ремонты на отдельных металлургических и химических заводах обусловили падение вклада перерабатывающей промышленности в общий показатель ВВП. Из-за сравнительно теплой зимы также сократилось производство в энергетическом секторе. В то же время существенно ускорился рост в строительстве, отражая оживление инвестиционной активности. Устойчивый потребительский спрос поддерживал рост в таких секторах как торговля, транспорт, а также сфера услуг.

Развернутые данные по росту реального ВВП за I квартал свидетельствуют, что расширение внутреннего спроса происходило быстрее, чем ожидалось согласно прогнозу, обнародованному в Инфляционный отчет за апрель 2019 года.

Напомним, что по оперативным данным Госстата, за январь-март ВВП вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

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Теги: НБУ, ВВП, внутренний спрос
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