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НБУ не будет печатать деньги для наполнения бюджета – Шевченко

13.11.2020, 09:37
НБУ не будет печатать деньги для наполнения бюджета – Шевченко - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ)

Национальный банк не планирует прибегать к денежной эмиссии для финансирования расходов государственного бюджета. Об этом сообщил в интервью Голосу Америки глава НБУ Кирилл Шевченко.

Комментируя заложенный в проекте госбюджета на 2021 год дефицит на уровне 270 млрд грн, он отметил, что "финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке".

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"Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а и использование любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк  будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета", – отметил руководитель Нацбанка.

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Наталия Софиенко
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