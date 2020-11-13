НБУ не будет печатать деньги для наполнения бюджета – Шевченко

Национальный банк не планирует прибегать к денежной эмиссии для финансирования расходов государственного бюджета. Об этом сообщил в интервью Голосу Америки глава НБУ Кирилл Шевченко.

Комментируя заложенный в проекте госбюджета на 2021 год дефицит на уровне 270 млрд грн, он отметил, что "финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке".

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"Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а и использование любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета", – отметил руководитель Нацбанка.

В проекте бюджета на 2021 год предусмотрен дефицит 270 млрд.

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Наталия Софиенко

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